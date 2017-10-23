تعرفة تفضيلية لبوليصة التأمين الصحي بعيدا عن تعرفة وزارة الصحة

جهينة نيوز

عقد أمس اجتماعا خاصا للجنة مراقبة تطبيق عقود التأمين الصحي مع شركات إدارة النفقات الطبية والمؤسسة السورية للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين لبحث بوليصة التأمين الحالية والتغطيات والهيكلة الجديدة التي قدمتها الهيئة وكيفية تطبيقها وتكلفة الدعم الذي ستقدمه الدولة ودور كل جهة من الجهات المعنية.‏

ونقلت صحيفة الثورة عن مصادر في هيئة الإشراف على التأمين انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام نقابة الأطباء بورشة عمل مع النقابات الطبية وشريحة مزودي الخدمات « أطباء ومراكز أشعة والمخابر « لدراسة التعرفة التأمينية بشكل منفصل عن التعرفة الطبية التي تعتمدها وزارة الصحة وماهي الأسس التي ستقوم عليها التعرفة كالتصنيف للأطباء ومراكز الأشعة والمخابر وفق معايير محددة تحقق عدالة بالتصنيف للوصول إلى تعرفة تفضيلية تخفف من سوء استخدام بطاقة التأمين الصحي وتؤدي إلى رضا مزود الخدمة مع جودة عالية، وتعديل سعر الوحدة الطبية بما يخص العمليات الجراحية.‏

وسيتم بعد نهاية الورشة تقديم ورقة عمل على شكل مشروع متكامل للرؤية النهائية للتعرفة الجديدة لبوليصة التأمين الصحي إلى رئاسة الوزراء.‏