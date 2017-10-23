إعانات مالية لإنشاء مناطق حرفية وصناعية في خمس محافظات

جهينة نيوز

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مجموعة من القرارات التي منحت بموجبها إعانات مالية لإنشاء المناطق الحرفية والصناعية، حيث تم منح مساهمة مالية لبلدة أم الزيتون في محافظة السويداء وصلت إلى 250 مليون ليرة لتنفيذ البنى التحتية في المنطقة الصناعية والتي تشمل (مباني وإنشاءات ومرافق وطرق).

كما قدمت الوزارة مساهمة مالية لمحافظة حمص، إذ منحت بلدة الحواش مبلغاً وصل إلى 150 مليون ليرة لتنفيذ البنى التحتية من مبانٍ وإنشاءات ومرافق وطرق في المنطقة الحرفية والصناعية، كذلك قدّمت إعانة مالية لبلدة تلذهب وقدرها 19 مليون ليرة لتنفيذ البنى التحتية للمنطقة الحرفية (أراضي).‏

ومنحت بلدة العنازة في طرطوس إعانة مالية تقدّر بـ 76 مليون ليرة لتنفيذ البنى التحتية للمنطقة الحرفية والصناعية، منها مليون ليرة نفقات تأسيس، و 75 مليون ليرة لتنفيذ مبانٍ وإنشاءات ومرافق وطرق، وفي السياق ذاته منحت الوزارة بلدة فدره التابعة لمحافظة اللاذقية 75 مليون ليرة لتنفيذ البنى التحتية للمنطقة الحرفية والصناعية (مبان وإنشاءات ومرافق وطرق)، بالإضافة لمنح محافظة القنيطرة إعانة مالية تقدر بـ 50 مليون ليرة لتنفيذ البنى التحتية للمنطقة الحرفية والصناعية في منطقة الحلس.‏