توزيع مادة المازوت في دمشق غطى 94 %.. و 275 عائلة ترفض التزوّد بالمادة!

جهينة نيوز

أكد مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد أن فرع دمشق مستمر بتوزيع مادة مازوت التدفئة على العائلات، مبيناً أنه منذ بداية موسم الشتاء الحالي أي من 1/8/2018 حتى تاريخه تم توزيع مادة المازوت على 14500 عائلة بمعدل 2.9 مليون لتر، أي بمبلغ إجمالي يصل إلى 522 مليون ليرة على أساس سعر اللتر 180 ليرة سورية.

واشار لصحيفة الوطن إلى أن عدد العائلات التي سجلت على مادة المازوت من 1/8/2018 حتى تاريخه بلغ 15465 عائلة، أي أن التوزيع غطى نحو 94 بالمئة من العائلات التي تقدمت بطلبات للتزود بمادة مازوت التدفئة.

وأوضح مدير فرع محروقات دمشق أن حوالي 275 عائلة رفضوا التزود بمادة المازوت، مبيناً أن فرع محروقات دمشق يضع الذين يرفضون التزود بمادة المازوت بباب المؤجل بحيث يقوم فرع المحروقات بتوزيع المادة على هؤلاء خلال 15 يوماً.

وأشار أسعد إلى أنه بعد هطل الأمطار الغزيرة التي شهدتها دمشق زاد الإقبال للتزود بمادة المازوت بحيث زاد عدد العائلات الطالبة للتزود خلال هذا اليوم ووصل عددهم لـ689 عائلة وتم التوزيع أول مس لعدة مراكز، ليتم توزيع المادة على العائلات، كما تم امس التوزيع لمناطق العباسيين والتجارة والعدوي ونهر عيشة لتغطية 689 عائلة التي طلبت التزود بمادة المازوت.

وبين أسعد أنه تمت الموافقة من مدير عام المحروقات لتزويد ضاحية قدسيا وقدسيا بمادة مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية، بالإضافة لصحنايا وأشرفية صحنايا كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية مناطق الريف التي لديها عدد كافٍ من البطاقات الذكية سيتم تزويدهم من قبل فرع دمشق بمادة مازوت التدفئة، مشدداً على أن هذا الإجراء هدفه مساندة فرع محروقات ريف دمشق كون فرع دمشق لديه الإمكانيات اللازمة وعدد كبير من سيارات التوزيع.

وشدد أسعد على أنه خلال الاجتماع الدوري للجنة المحروقات برئاسة محافظ دمشق والذي تم يوم الثلاثاء الماضي طرحت عدة مواضيع مهمة، أبرزها وضع محطة القدم بالخدمة وإعادة تأهيلها كونها تتطلب تجهيزات كهربائية ومضخات وغيرها من المعدات، مشيراً إلى توجه من قبل الإدارة العامة ووزير النفط لإعادة تأهيلها بالسرعة القصوى وتشغيلها من خلال عقد بالتراضي مع إحدى شركات القطاع العام، كما تم خلال الاجتماع الدوري مناقشة خطوط النقل والازدحام، ووجه محافظ دمشق لتشكيل لجنة لإعادة توزيع خطوط النقل حسب الخزانات والموقع الجغرافي لكل خط نقل وسيتم تنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع، بالإضافة لذلك أشار أسعد إلى أن محافظ دمشق وجه خلال الاجتماع الدوري للجنة المحروقات بمتابعة موضوع الأتمتة لكل ما يخص مادة المازوت، مبيناً أنه مع بداية العام القادم سيتم الانتهاء من موضوع الأتمتة بالنسبة لموضوع المازوت.