أبراج يوم الثلاثاء 2017/10/23 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

الثلاثاء, 23 تشرين الأول 2018 الساعة 00:16 | منوعات, فلك وأبراج

أبراج يوم الثلاثاء 2017/10/23 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم10/23:متفائل،إيجابي، صادق،منفتح على الناس، متحرك،سريع تحب المشاركة في الأعمال الخيرية، كتوم تخفي قلقك إلى حد التهور، تملك حركة كبيرة خصوصا في شهر آذار وأيار و آب وتشرين الثاني،تفوز بقضايا تجارية قديمة وتنطلق بمشروع جديد، للبعض علاقة جديدة، للبعض تقدم دعوة طلاق ومشاكل مع الشريك

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل:القمر ببرجك يمنحك حيوية مضاعفة تسيطر على مجرى الأمور تلتقي بأصدقاء قدامى افترقت عنهم استمتع بوقتك معهم.

برج الثور:تغيرات مهمة تطال موقعك اعمل واجباتك ولا تتقاعس أمام التغيرات المفاجأة قد تسمع خبر وتنتقل إلى مكان آخر تعمل مع غرباء لا تدع تغيير روتين يؤثر عليك سلبا.

برج الجوزاء: لقاء مهم جدا انتظرته يدفعك للتطور والانطلاق الأجواء مطمئنة خليك نشيط ومشارك واستعد للتغيرات الإيجابية على جميع الأصعدة.

برج السرطان : تركز على عملك الأضواء مسلطة عليك تتعرض لمخالفات أو تذمر حافظ على هدوئك وابتعد عن أساليب الإهمال خاصة في مواعيد العمل.

برج الأسد : نشاط وحركة وسفر إلى مسافات بعيدة تهتم باتصالات وأخبار جديدة ومفاوضات حاسمة يوم جيد للبيع والشراء والمقابلات الناجحة.

برج العذراء: فرصة مالية جيدة توقع على أوراق جرد حسابات وتراجع إنجازات ممنوع التسرع اتبع حدسك ورتب أمورك.

برج الميزان: انتبه من التسرع في علاقاتك حافظ على هدوئك وحاول أن تضبط مزاجك وانتبه من المخالفات القانونية.

برج العقرب: جدول أعمالك متنقل ترغب بتغيير المهنة وملاحقة أعمال سرية لا تترك مخاوفك تسيطر عليك انتبه على صحتك وأعصابك.

برج القوس: تكتشف آفاق جديدة افتح قلبك وضع النقاط على الحروف لتحصل على نجاح معنوي أو فرصة مهمة تجهز لوقت ممتع وسهرة أدبية مساء.

برج الجدي: تخوض مغامرة أو تجربة جديدة تهتم بحسم قصة ما تشترك بنشاطات عائلية وتقترب منهم للبعض تصليحات واعطال.

برج الدلو:بداية انفراج وتحسن تظهر في الأيام القادمة تجمع معلومات لسفر قصير أو مقابلة تساعد أحد ما في مشاريع إعلامية واعلانية تفيدك مستقبلا .

برج الحوت:أمور مالية جديدة تشغل عقلك تصرف بدبلوماسية ولباقة لا تعقد الأمور يمكن أن تتلقى هدايا أو تشتري أشياء خاصة.


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