نادين الراسي: "كلكن بتضهروا على رجالكم"

الإثنين, 22 تشرين الأول 2018 الساعة 22:42 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

نادين الراسي:

جهينة نيوز

كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي في تصريحات تلفزيونية حقيقة محاولتها الانتحار، مشيرة إلى أنها أقدمت على هذا الأمر بالفعل لكنها فشلت في النهاية.

وقالت نادين : حاولت الانتحار بالفعل.. للأسف كان عندي أمور شخصية وصلتني لهذه المرحلة وكان عندي الجرأة الكافية.. لكن الله لم يرد ذلك، كنت أريد إراحة الجميع مني.

وتابعت: التجربة التي مررت بها صعبة، علمتني ألا أكون نادين الطيبة.. الآن أصبحت نادين التي تقول لا وتنتبه للجميع

ورفضت نادين اتهامها بأنها نجمة الفضائح معلقة: أي فضيحة.. أعطيني فضيحة حب خطوبة طلاق.. بعتذر كلكن بتضهروا على رجالكم وما معروف مين مع مين ومين ضد مين وفنانين.. فينا نروق.


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