نادين الراسي: "كلكن بتضهروا على رجالكم"

جهينة نيوز

كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي في تصريحات تلفزيونية حقيقة محاولتها الانتحار، مشيرة إلى أنها أقدمت على هذا الأمر بالفعل لكنها فشلت في النهاية.

وقالت نادين : حاولت الانتحار بالفعل.. للأسف كان عندي أمور شخصية وصلتني لهذه المرحلة وكان عندي الجرأة الكافية.. لكن الله لم يرد ذلك، كنت أريد إراحة الجميع مني.

وتابعت: التجربة التي مررت بها صعبة، علمتني ألا أكون نادين الطيبة.. الآن أصبحت نادين التي تقول لا وتنتبه للجميع

ورفضت نادين اتهامها بأنها نجمة الفضائح معلقة: أي فضيحة.. أعطيني فضيحة حب خطوبة طلاق.. بعتذر كلكن بتضهروا على رجالكم وما معروف مين مع مين ومين ضد مين وفنانين.. فينا نروق.