ايفانكا ترامب تتعرض للسخرية بسبب منشور على تويتر

جهينة نيوز

نشرت ايفانكا ترامب "قول مأثور" عبر حسابها على تويتر جاء فيه ((يكمن سر التغيير في تغيير كل طاقتك, ليس على محاربة القديم بل ببناء الجديد.)) ونسبته للفيلسوف الإغريقي سقراط.

وأغفلت ايفانكا أن سقراط ليس صاحب تلك المقولة، وأنها نسبتها إليه لأنها فقط لم تقم بالبحث بشكل كافٍ قبل نشرها، مما عرضها للسخرية الشديدة.

وتوالت عليها الردود من قبل المغردين بأن هذا القول تابع للكاتب الأميركي المعروف دان ميلمان, ووصفها البعض بالغبية والجاهلة التي لا تقرأ.

فقامت سيدة الأعمال الأميركية بحذف منشورها بدلاً من تقديم اعتذار وتصحيح المعلومة.

يذكر أن الكاتب الأميركي دان ميلمان كان لاعب جمباز واشتهر بكتابه "رحلات سقراط" فأصبح البعض يلقبه بسقراط.