"الحمل" يقلص المهمات الرسمية لميغان ماركل

جهينة نيوز

أطلق قصر كنسينغتون بياناً يوضح فيه تقليص أنشطة دوقة ساسيكس "ميغان ماركل" خلال الفترة المقبلة بسبب الحمل.

وكتب فيه " بعد جدول أعمال حافل , تقرر اختصار أنشطة الدوقة قليلاً لليومين المقبلين قبل إكمال باقي الجولة على مدى عشرة أيام.

وجاء هذا البيان بعد أن غابت الدوقة عن الظهور مع زوجها في حدث رياضي كان مخططاً له خلال جولتهما بأستراليا , وعندما سأله أحد الحاضرين عنها , أجاب : هي تستريح في المنزل , هذه ضريبة الحمل.

وذكر موقع "تين دايلي" أن ميغان تكثر من تناول الزنجبيل لأنه يقلل من أعراض الوحام السيئة مثل الغثيان الصباحي وآلام المعدة المتكررة , خاصة بعد اعترافها بأنها عانت من اضطرابات صحية خلال رحلة الطيران من بريطانيا إلى استراليا