من هو الخائن في مانشستر يونايتد؟

جهينة نيوز

يشعر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لفريق مانشستر يونايتد بحالة من الغضب الشديد ، بعدما تسربت تشكيلة فريقه قبل المباراة التي تجمعه مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

وانتهت نتيجة المبارة بتعادل الفريقين في الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي لمعرفة تشيلسي طريقة لعب الفريق المنافس.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" أن مورينيو كان قد أعلم لاعبيه وطاقم التدريب فقط بالتشكيل الذي ستبدأ به المباراة ، وشعر المدرب بصدمة كبيرة عندما وجد التشكيلة ثاني يوم على مواقع التواصل الاجتماعي وهو مايعني وجود خائن بالنادي ، لأنه سبق وتسربت تشكيلة الشياطين الحمر أمام وست هام.

الجدير بالذكر أنه سيتم فتح تحقيق داخل النادي بين اللاعبين والطاقم الفني من أجل معرفة المتسبب عن تسريب التشكيل قبل بداية المباراة.