ملتقى مدراء التسويق والمبيعات الثاني.. دعم لأنشطة الجمعيات الأهلية وارتقاء بمستوى التسويق

جهينة نيوز- عبادة محمد

برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اطلقت الجمعية السورية للتسويق وبالتعاون مع الاتحاد السوري لشركات التأمين اليوم ملتقى مدراء التسويق والمبيعات السوري الثاني في فندق الشام اليوم الاثنين.

وأكد معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد أن الوزارة من خلال هذه الملتقيات تسعى للتركيز على التسويق الخدمي والخيري لانه يختلف عن التسويق للمنتجات الاستهلاكية من أجل النهوض بمنتجات القطاع الاهلي مبينا أن التنافسية باتت جزءا مهما في تسيير الأعمال بكل قطاعاتها ما يستوجب التوجه إلى إيجاد استراتيجيات تسويقية جديدة ومبتكرة.

وبين مدير نادي التسويق وائل حسن ان محاور الملتقى تتضمن جانبا اجتماعيا بما يخص منظمات العمل الأهلي والمشاريع الصغيرة كما سيناقش الملتقى الاعلان عن مفاهيم التسويق وتطويرها في السوق السوري، مبينا انه سيتم الاضاءة على النقاط المتطورة في العالم والاستفادة منها في اسواقنا

وقال الحسن أنه سيتم تطوير وتوضيح النقاط المختلف عليها في السوق ووضع تعاريف جديدة واضافة تفاصيل جديدة مثل بعض الاحصائيات والارقام الخاصة بالسوق السورية الخاصة بالتسويق ومعرفة عائدها.

وأشار رئيس مجلس ادارة الجمعية السورية للتسويق المهندس المهندس حسام نشواتي لموقع "جهينة نيوز" الى ان هذا الملتقى هو الملتقى الثاني نجدد فيه الافكار والمواضيع المتعلقة بالتسويق والمبيعات وخاصة ان سوريا مقبلة على مرحلة جديدة ومن المهم ان نكون ملمين بالافكار الجديدة والتسويق وهناك تعاون بين المدراء واصحاب الفعاليات والشركات الداعمة للملتقى.

وبين نشواتي ان مثل هذه الملتقيات تتيح المجال لرؤية كل ما هو جديد في التسويق والمبيعات واليات تطبيقه على الواقع السوري

وقال الأمين العام لشركات التأمين الدكتور محمد عبادة المراد لموقع (جهينة نيوز) ان الهدف من الملتقى هو اجتماع أكبر عدد من مدراء التسويق والاداريين للتأكيد على أهمية التسويق في سورية وخاصة أنها مقبلة على مستقبل زاهر في اعادة اعمار سورية، منوها الى أن شركات التأمين جاءت لإثبات انها شريك استراتيجي لجميع الشركات السورية

وتحدث الدكتور فادي عياش استشاري التسويق ان القضايا الجدلية التي يعاني منها قطاع الاعمال في سوريا مجال التسويق ونسعى من خلال هذه الملتقيات البحث عن الحوار الجاد بين المختصين والخبراء وبين القائمين على العمل وتزويد المشاركين بادوات فاعلة بما يخدم مصالح الشركات وقطاع الاعمال

واوضح ان المحاور تتركز على ما يخدم مدير التسويق ومدير المبيعات مثل استراتيجيات التسويق وتسويق الخدمات والتركيز على التبينات

واضاف ان اقامة هذا الملتقى السنوي تؤدي إلى التراكم المعرفي الذي يحقق الغاية المرجوة

ولفتت نائب رئيس الجمعية السورية للتسويق بتول الجولاني إلى أن ملتقى اليوم هو تتمة لاعمال الملتقى في ٢٠١٧ ووتركز محاور الملتقى حول امور السوق العام والاقتصاد السوري ومجال عمل مديري التسويق وامكانية التطوير في اعمالهم

وناقش المشاركون في الندوة آلية تطوير ثقافة التسويق لدى الشركات وابتكار قاعدة مبيعات ناجحة واهمية تطوير العمل الخدمي للجمعيات الاهلية والتسويق لمنتجاتها.

ويعد ملتقى مدراء التسويق والمبيعات السوري التجمع الاكبر للعام الثاني على التوالي في هذا المجال على المستوى المحلي وستشهد فعاليات الملتقى مشاركة فعالة من المختصين والشركات واصحاب المشاريع لرفع مستوى الاحترافية في هذا القطاع للمساهمة في مسيرة إعادة الإعمار.