الموت يفجع الفنان أحمد الزين

جهينة نيوز:

أفجع الموت الفنان اللبناني أحمد الزين حيث توفيت زوجته السيدة هدى المعرفة بإسم أم حسن و ذلك بعد صراع طويل مع المرض.

هذا و تقدمت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان بأحرّ التعازي للزين، ودعت النقابة من يود المشاركة في مراسم الدفن غدا الثلاثاء التجمع في منطقة خلدة امام حرقوص تشيكن عند الساعة التاسعة صباحا للإنطلاق الى بلدة شحور في الجنوب حيث ستوارى الثرى.

ومن جهته نعى الزين زوجته على صفحته على موقع التواصل.

الفنان أحمد الزين إشتهر بشخصية "إبن البلد"، ومن أبرز أعماله التلفزيونية "الدنيا هيك" و"باب الحارة" و"الغالبون"، وعمل بالسينما في أفلام عديدة منها "ناجي العلي"، "المغامرون" و"الإنفجار