النظام التركي و النظام القطري يزوران جواز سفر سوري لهذه الغاية

جهينة نيوز:

كشفت إذاعه شام أف أم السورية عن أن النظام القطري و النظام السعودي بمساعدة معارضة الدوحة قاموا بتزوير جواز سفر سوري أصيل بهدف تهريب المواطن الإماراتي محمد السديس الى تركيا.

و نقلت شام أف أم عن مصدر مسؤول أن جواز السفر رقم 010933613 هو جواز سفر أصيل لمواطنة سورية و تم تزويره من قبل المخابرات التركية و القطرية و ذلك بهدف تهريب علاء محمد السديس الذي يدير جماعه محضورة في الإمارات العربية المتحدة.

و نقلت الاذاعه عن المصدر أن علاء السديس حاول إستعمال الجواز المزور للسفر الى بريطانيا و هو ما يعد إنتهاك خطير للقوانين, و قال المصدر تتحمل كل من قطر و تركيا و المعارضين الموجودين في الدوحة مسؤولية خرق القوانين السورية و إستخدام الوثائق لتمرير أشخاص مطلوبين و يشكلون خطر على العالم.