اختبار "حساس" لبايرن ميونيخ في أبطال أوروبا

جهينة نيوز:

يتطلع بايرن ميونيخ إلى تكريس عودته إلى الانتصارات عندما يحل ضيفا على أيك أثينا اليوناني، الثلاثاء، في الجولة الثالثة ضمن المجموعة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل النادي اليوناني بايرن بطل ألمانيا في المواسم الستة الأخيرة على ملعب "أواكا سبيروس لويس" في أثينا، في أول لقاء قاري بين الفريقين، علما أن الفريق البافاري لم يسبق له الخسارة في زياراته الأربع السابقة لليونان في المسابقات الأوروبية.

وسيدخل فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المباراة بعدما أنهى سلسلة محلية مخيبة من أربع مباريات (هزيمتان وتعادلان)، بتغلبه على مضيفه فولفسبورغ السبت 3-1 في "البوندسليغا".

وقال المدافع الدولي ماتس هوميلس أن هذا الفوز "حرر" الفريق البافاري.

وأثارت النتائج المخيبة التي تحققت مؤخرا في إشراف كوفاتش الذي يقود النادي في موسمه الأول، العديد من التقارير الصحافية بشأن مستقبله، ما دفع إدارة النادي ممثلة برئيسه أولي هونيس ورئيسه التنفيذي كارل-هاينتس رومينيغه ومديره الرياضي حسن صالح حميدزيتش لانتقاد وسائل الإعلام.

الا أن كوفاتش يحتاج أيضا الى "تحرر" قاري بعد تعادله في الجولة الماضية مع ضيفه أياكس أمستردام 1-1، وهو يحتل المركز الثاني خلفه في المجموعة بفارق الأهداف، علما أن الفريق الهولندي سيستضيف الثلاثاء بنفيكا البرتغالي.

واعتبر كوفاتش الفوز على فولفسبورغ "خطوة أولى على الطريق الصحيح"، بينما قدم مهاجمه الكولومبي خاميس رودريغيز مقاربة أكثر جرأة بتأكيده أن بايرن استعاد إيقاع الفوز. وأضاف الكولومبي "في موسم طويل فإن أمورا مماثلة قد تحصل. هذه المرحلة السيئة طويت".

وسيخوض بايرن ميونيخ أسبوعيا حتى العطلة الكروية الدولية في نوفمبر المقبل مباريات في منتصف الأسبوع ونهايته، أبرزها أمام متصدر الدوري الألماني بوروسيا دورتموند في 10 نوفمبر.

وكان كوفاتش قد أخرج في المباراة ضد فولفسبورغ ظهيره النمساوي ديفيد ألابا في إجراء احترازي بعد معاناته من آلام في الفخذ. إلى ذلك، أعلن النادي البافاري الاثنين غياب لاعب الفرنسي فرانك ريبيري (35 عاما) بسبب مشكلة في العمود الفقري.

وأكد رومينيغه قبل انتقال الفريق إلى أثينا أن مرافقة ريبيري - الذي غاب عن مباراة السبت محليا - لزملائه، لن تكون مفيدة، موضحا "السفر أساسا يسبب التعب، وسيكون في وضع أفضل إذا بقي في ميونيخ".

ويتطلع أيك أثينا إلى انتزاع نقطة أولى في المسابقة بعد سقوطه أمام مضيفه أياكس بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، ثم خسارته على أرضه أمام بنفيكا البرتغالي 2-3.

وفي المجموعة عينها، يستقبل أياكس بنفيكا البرتغالي في مواجهة هي السادسة بينهما، علما بأن الفريق الهولندي يتقدم بثلاثة انتصارات في مقابل تعادل وخسارة