مقتل جندي لقوات الناتو وإصابة 2 آخرين

جهينة نيوز

قتل جندي ضمن قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأصيب اثنان آخران بعد أن أطلق عنصر أمن أفغاني النار عليهم غربي البلاد، بحسب بيان لبعثة الحلف في أفغانستان، اليوم الاثنين.

وأفاد البيان بـأنه "قُتل عضو خدمة بالدعم الحازم في مقاطعة هيرات اليوم وأصيب عضوان آخران من أعضاء فريق الدعم الحازم في الحادث"، مضيفا "تشير التقارير الأولية إلى أن أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية ارتكب الهجوم".

وبحسب مصادر إعلامية محلية، وقعت الحادثة في مديرية شيندند في هيرات، حيث يوجد قاعدة جوية لتدريب الطيارين، كما تم اعتقال مطلق النار، وهو من الكوماندوز "قوات النخبة"، من قبل القوات الأجنبية.

وكان قد قتل 11 شخصا، على الأقل، اليوم الأحد، في انفجار عبوة ناسفة وضعت داخل سيارة مدنية، في مديرية اتشين بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

وأعلن بيان، صادر عن المتحدث باسم حاكم ننغرهار عطار الله خوغياني، "استشهاد 11 أفغانيا بينهم امرأة و6 أطفال، في انفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارة مدنية".

وكان عشرات القتلى والجرحى سقطوا السبت أمس الأول، إثر أكثر من 100 اعتداء إرهابي وقع خلال اليوم الأول للاقتراع في الانتخابات التشريعية في أفغانستان.