إيران تسجيل اسم "الخليج الفارسي" و إمور أخرى في المنظمة العالمية للملكية الفكرية

جهينة نيوز:

أعلن المدير العام لمكتب الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم والتجارة عن تسجيل اسم الخليج الفارسي مع بادئة اسم مرواريد (لؤلؤ) و6 منتجات استراتيجية ايرانية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وقال "سيد مهدي صالحي" : ان اسم الخليج الفارسي تم تسجيله في المنظمة العالمية للملكية الفكرية احدى المنظمات التابعة للامم المتحدة، واستنادا الى هذه الوثيقة فان من الآن فصاعدا سيعرف الخليج الفارسي بهذا الاسم فقط، ولايحق لاي دولة استخدام اسم آخر بدلا منه.

واشار صالحي الى تسجيل 6 منتجات استراتيجية ايرانية اخرى في هذه المنظمة ، مضيفا: فضلا عن ذلك فقد تم تسجيل المنتجات التصديرية والاستراتيجية باسماء "الحجر الجيري محلات، تين فارس، زعفران قائنات، كز اصفهان وكز بلداجي (من السما)، وزبيب ملاير" في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ولفت المدير العام لمكتب الملكية الصناعية الى تبوأ ايران المرتبة ارباعة من ناحية تسجيل المنتجات في هذه المنظمة، وقال : تم لحد الآن تسجيل 60 منتجا وسلعة صناعية ومعدنية في في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، حيث جاء عدد المنتجات الايرانية من هذه الناحية في المرتبة الرابعة