السعودية تتوجه الى روسيا لتنفيذ برنامج إجتماعي و تصنيع كونكورد على اساس قاذفة نووية

جهينة نيوز:

أعلن رئيس جمعية الشركاء التجاريين للتعاون مع السعودية، أندريه تاراسوف، اليوم الإثنين، أن المملكة العربية السعودية توجهت إلى روسيا لتنفيذ مشاريع أبنية سكنية في البلاد.

وقال تاراسوف: "يتضمن برنامج المملكة العربية السعودية "فيجين 2030" [رؤية —2030]، بناء وحدات سكنية… حيث تعاني المملكة من مشكلة نقص السكن بشكل كبير. أعتقد أن 50 بالمئة من السكان يستأجرون عقارات لمدة 30 عاما، لعدم وجود مساكن يملكونها.

وأضاف تاراسوف: "الآن صرح ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، بأنهم في السعودية يريدون في السنوات العشر القادمة إعطاء مساكن مستقلة للجميع، أي أنه سيتم تقديم الأرض مجانا للبناء وستدعم المملكة هذه المشاريع بنسبة 80 بالمئة، ما يعد ببرنامج اجتماعي كبير.

وتابع تاراسوف: "ولهذا الهدف توجهت الشركاء السعوديون إلينا للبحث عن شركة بناء… وحتى عدد من شركات البناء للبدء بهذه المشاريع من الصفر. نرغب الآن بالتحدث مع مع اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال لدينا، من الذين قد يكونوا مهتمين بهذا الأمر، لأن سوق البناء عندنا الآن أصبح مشبعا".

و في سياق آخر صرح رئيس جمعية الشركاء التجاريين للتعاون مع المملكة العربية السعودية أندريه تاراسوف، أن روسيا والمملكة العربية السعودية ستعقدان لقاء خلال الأسبوع الحالي لبحث مشروع طائرة ركاب أسرع من الصوت.

وأضاف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين 22 أكتوبر / تشرين الأول، ما أعلنته الشركات الأمريكية عن تحليق طائرة ركاب أسرع من الصوت في عام 2023 قائلا: "هذا ليس واقعيا، فلا يوجد محرك، والمحرك هو الشيء الأساسي، ببساطة، إذا كنا سنتحدث عن طائرة أسرع من الصوت، فنحن نسبق الأمريكيين بعامين، وحتى هم يعترفون بأننا نسبقهم بعامين بفضل التقنيات السوفيتية".

وأضاف تاراسوف: "الآن استأنفنا هذا الموضوع مرة أخرى، وهذا الأسبوع سوف نعقد اجتماع عمل، من ناحية سيكون هناك شركة طيران "تقنية"، ومن ناحية أخرى سيكون هناك الشركة المتحدة للطيران، وجمعية الشركاء التجاريين للتعاون مع المملكة العربية السعودية كطرف ثالث، وسنحاول إطلاق هذه العملية مرة أخرى".

في يناير/ كانون الثاني، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصنيع طائرة مدنية تفوق سرعة الصوت على أساس القاذفة الاستراتيجية من طراز "تو-160" المعروفة أيضا بـ"البجعة البيضاء".

وأفادت الشركة المتحدة للطيران أنها تعمل على صنع طائرة ركاب أسرع من الصوت، حيث يمكن تطبيق التطورات والتقنيات المستخدمة في "تو-160".

وسيعقد منتدى مستقبل الاستثمار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 30 شخصية من رجال الأعمال الروس والشركات الروسية الرائدة ضمن وفد صندوق الاستثمارات المباشرة.