“منتدى دافوس”يعترض على تسمية “دافوس الصحراء” في السعودية

جهينة نيوز:

أبدى المنتدى الاقتصادي العالمي، ومقره دافوس بسويسرا، اعتراضه على استغلال اسم دافوس بفعاليات قال إنها غير ذات صلة بأنشطته، في إشارة ضمنية لمؤتمر “دافوس الصحراء” الذي تستضيفه الرياض وقوبل بمقاطعة عدة شخصيات ومؤسسات دولية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال المنتدى في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، “يعترض المنتدى الاقتصادي العالمي على استخدام اسم ‘دافوس’ لفعاليات لا علاقة لها بأنشطته”.

وتابع البيان “سيلجأ المنتدى الى كافة الوسائل لحماية اسم دافوس ضد الاستخدام غير القانوني”.