الجهات المختصة تحبط محاولة تهريب قطع أثرية سرقها إرهابيو “داعش” من مدينة تدمر

جهينة نيوز:

أحبطت الجهات المختصة اليوم محاولة تهريب قطع أثرية سرقها إرهابيون من تنظيم “داعش” في وقت سابق من مدينة تدمر الأثرية بريف حمص الشرقي.

وأفاد مراسل سانا في حمص بأن الجهات المختصة العاملة في تدمر ضبطت خلال عمليات التمشيط المتواصلة في منطقة تدمر لتطهيرها من مخلفات إرهابيي داعش مجموعة قطع أثرية تعود للعهد الروماني مسروقة من أحد المدافن في المنطقة الأثرية كانت معدة للتهريب خارج البلاد.

ولفت المراسل إلى أنه تم العثور أيضا على بعض القطع المزيفة بحرفية عالية بغية التمويه بها واستخدامها في تسهيل عملية تهريب الآثار إلى الخارج.

وأوضح المراسل أن الجهات المختصة قامت بوضع يدها على الآثار والتواصل مع دائرة آثار حمص ليصار إلى تسليمها الآثار المضبوطة لإجراء الكشف عليها وإعادتها إلى مكانها في المدينة الأثرية.

وخلال فترة انتشاره في مدينة تدمر خلال السنوات الماضية عمد التنظيم التكفيري إلى تدمير العديد من المعالم الأثرية للمدينة ولا سيما قوس النصر والمدافن البرجية ومعبد بعل شمين إضافة إلى قيامه بسرقة العديد من القطع الأثرية وتهريبها خارج البلاد بالتعاون مع سماسرة أتراك للاستفادة من ثمنها في تمويل أعماله الإرهابية.