المتحدث باسم العدالة والتنمية: قتل جمال خاشقجي جريمة معقدة للغاية

جهينة نيوز:

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن جريمة قتل جمال خاشقجي معقدة جدا و نقلت الوكالة عن المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية"، عمر جليك، أن موت الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، "هو جريمة قتل معقدة للغاية " .

وقال جليك إن "الفاعلين بذلوا مجهوداً كبيراً لطمس أثار جريمتهم"، كما أوضح أن نتائج التحقيق "ستظهر وسيحاسب المسؤولون بحيث لن يفكر أحد مرة أخرى بارتكاب مثل هذه الجريمة"، على حد تعبيره.

وكان النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب قد أعلن، بعد 18 يوما من اختفاء خاشقجي إثر دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أن نتائج التحقيق الأولية أظهرت “موت خاشقجي إثر اشتباك ومشاجرة“، كما أعلن عن توقيف 18 شخصًا، جميعهم سعوديون، للتحقيق على ذمة القضية.