ممثلة أمريكية تكشف اصابتها بمرض السرطان

جهينة نيوز:

كشفت الممثلة الأمريكية سلمى بلير عبر حسابها على موقع إنستغرام عن إصابتها بمرض التصلب المتعدد، الذي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي.

وقالت نجمة فيلم "كرول انتشنز" إنها علمت بالإصابة بهذا المرض في أغسطس/ آب الماضي، لكنها تعاني من أعراضه منذ سنوات.

وأضافت: "أسقط على الأرض في بعض الأحيان، وتسقط الأشياء من يدي".

وقد يسبب هذا المرض مشاكل في الرؤية، والتوازن والعضلات. وترتفع نسبة الإصابة بين النساء عنها لدى الرجال بحوالي مرتين أو ثلاث مرات، وغالبا ما يُشخص المصاب في العشرينيات، وفقا للهيئة الوطنية للرعاية الصحية في بريطانيا.

ومن المقرر أن تظهر بلير في عرض "آنذر لايف" على نتفليكس.

وقالت الممثلة إن "دعما كبيرا" تلقته من مصممة الملابس أليسا سوانسون كان مصدرا لإلهامها بفكرة الكشف عن إصابتها بهذا المرض

وأكدت أنها تمر "بأصعب مراحل الإصابة"، لكنها تريد أن تبعث الأمل لدى المصابين بنفس الحالة.

ورغم هذه الأنباء، أشارت إلى أنها تشعر بالارتياح بعد أن علمت بهذا التشخيص.

وقالت: "ذاكرتي مشوشة قليلا، وأعاني من ارتباك في حركة جانبي الأيسر، لكني أمضى قدما".

وأضافت: "أريد أن ألعب مع ابني ثانية، أريد أن أمشي في الشارع، وأن أركب حصاني. أنا مصابة بالفعل بالتصلب المتعدد، وأنا على يرام".

ولعبت بلير أدوارا رئيسية في مسلسلات درامية ناجحة مثل "ليغالي بلوند" و"هيلبوي".

ولا يوجد علاج حتى الآن للتصلب المتعدد، لكن هناك أدوية تساعد على التغلب على الأعراض، من بينها المسكنات، وأدوية أخرى تقل من التهاب الأعصاب، وعلاج طبيعي يساعد على التخفيف من وطأة تقلص العضلات، وبعض العلاجات التي تحد من تطور المرض بسرعة