ماكرون يهدّد الطلاب

جهينة نيوز:

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لفرض عقوبات صارمة على أي طالب يهدد معلمه، بعدما أشهر تلميذ مسدسا مزيفا في وجه معلمته داخل صف دراسي.

وانتشر تسجيل مصور في وقت سابق هذا الأسبوع يظهر فيه طالب يقف داخل صف دراسي بضواحي باريس، ويهدد معلمته بمسدس مزيف حيث حاول إجبارها على تسجيل حضوره في فصلها وهو متغيب.

وذكرت وسائل الإعلام أن السلاح الذي استخدمه الطالب (16 عاما) مزيف وأن المشتبه به سلم نفسه للشرطة.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن ماكرون إن "تهديد أي معلم أمر غير مقبول.. طلبت من وزير التعليم الوطني ووزير الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان معاقبة هذه التصرفات وحظرها من مدارسنا".