العدّاء الاسطوري يوسين بولت.. هل يدخل عالم كرة القدم؟

جهينة نيوز:

تلقى العدَّاء الأسطورة، يوسين بولت، عرضا احترافيا للانضمام إلى نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي لكرة القدم، حسبما أعلن وكيله ريكي سيمس وانضم بولت، الفائز بثماني ميداليات ذهبية أولمبية، إلى الفريق الأسترالي مؤخرا، في مرحلة تجريبية.

واعتزل العداء الجامايكي، البالغ من العمر 32 عاما، منافسات ألعاب القوى العام الماضي. وقال سيمس: "يمكنني أن أؤكد أن يوسين قد تلقى عرضا، للتعاقد مع نادي سنترال كوست مارينرز".

فيما قال النادي، لبي بي سي سبورت، إنه لن يعلق على تكهنات إعلامية.

وسجل بولت هدفين، لصالح فريق مارينرز في مباراة ودية، لكنه لم يكن ضمن تشكيل الفريق، خلال مباراته الأولى في موسم الدوري الأسترالي الأحد، التي تعادل فيها مع فريق بريزبن رور بهدف لكل منهما.

وردا على سؤال، حول ما إذا كان فريق مارينرز قد عرض عقدا احترافيا على بولت، قال مدرب الفريق مايك مولفي "انظر إلى خطنا الأمامي اليوم، وتساءل ما إذا كان بإمكانه الوصول إلى من هذه المراكز، ألن تتساءل؟"

وأضاف: "أقدِّر مدى أهمية هذا الموضوع بالنسبة لبقية العالم".

وتابع: "أنت تتحدث عن مجرد تكهنات. أنا لا أعرف شيئا عما تتحدث عنه، وهذه هي الحقيقة". وكان بولت قد تلقى عرضا احترافيا، بالتعاقد لمدة عامين مع نادي فاليتا المالطي، لكنه رفضه.

وتدرب بولت مع فريق بروسيا دروتموند الألماني، وصن داونز الجنوب أفريقي، وسترومسغودست النرويغي، وذلك قبل أن ينضم في مرحلة تجريبية لفريق مارينرز الأسترالي، في آب الماضي