اختفاء الفنانة آمال ماهر بعد اقتحام منزلها

جهينة نيوز:

أعرب جمهور الفنانة آمال ماهر عن قلقه الشديد عليها بسبب اختفائها ، وذلك بعد أن تعرض منزلها لمداهمتين أولهما يوم الثلاثاء وتم احتجازها في قسم المعادي لفترة بدون تهمة ، والثانية يوم الخميس حيث تم أخذ متعلقاتها من هواتف وأوراق.

وذكرت صفحة رابطة محبي الفنانة آمال ماهر بأنها مختفية منذ ذلك الوقت وأشاروا بخوفهم من تكرار سيناريو الراحلة سوزان تميم مع الفنانة المصرية.

الجدير بالذكر بأنه يوجد خلافات كبيرة بين آمال ماهر والشاعر السعودي تركي آل الشيخ بحيث منعها من الغناء في أي حفلة أو الظهور في البرامج التلفزيونية.