الممثل الامريكي داوين جونسون يتعرض للانتقاد بسبب صورة

جهينة نيوز

تعرض الممثل والنجم الأمريكي الشهير دواين جونسون، الملقب بالصخرة أو ذا روك، لهجوم حاد من قبل جمهوره بسبب صورة شخصية له، وذلك عندما نشر صورة له جالسا فوق تمساح وممسكا بفمه، ويبدو أن جونسون قد التقط هذه الصورة خلال رحلته إلى فلوريدا من أجل تصوير حلقة في برنامجه الواقعي Wake Up Call الذي قام فيه برحلات سفاري في أوشوبي- فلوريدا.

وجاءت تعليقات الجمهور منددة بما فعله الممثل الأمريكي ومتهمة اياه بإلحاق الضرر بالتمساح وقال أحدهم: دواين جونسون أنت أفضل من هذا .. لا تستخدم الحيوانات للتسلية.

بينما قال متابع آخر: أنت رائع ولكن الحيوانات ليست شيئا للعب..ظننت أن لديك مزيد من الاحترام أكثر من ذلك”، وعبر آخر عن استيائه مما فعله جونسون قائلا: أنا لست من جمهورك بعد الآن لقد خيبت آمالنا، بينما أضاف ثالث: كنت جالسا على حيوان خائف وغاضب.. اترك المخلوق وتوقف عن الترويج لذلك.

والجدير بالذكر أن دواين جونسون، قد أثار من قبل غضب المدافعين عن حقوق الحيوان عدة مرات كان آخرها في اغسطس الماضي عندما شارك جمهوره بصورة له برفقة صديقته وابنته البالغة من العمر عامين وهم يشاهدون الأسماك بداخل حوض عملاق، وجاءت التعليقات الغاضبة من أن الحيوانات لا يجب أن تبقى أسيرة.