ما جنس المولود الذي تتمناه ميغان ماركل؟

جهينة نيوز

تفكر دوقة ساسيكس ميغان ماركل في إهداء ساعة "Cartier Tank Française" لمولودها المقبل، مع العلم أنها اشترتها عام 2015 بمناسبة نجاح المسلسل التلفزيوني "Suits"، الذي جلب لها الشهرة.

واعترفت زوجة الأمير هاري الحامل، بأنها تأمل في إنجاب فتاة. ووفقا لميغان ماركل، فقد أعدت الساعة كهدية لمولود المستقبل المنتظر.

وتأمل ميغان في أن تصبح هديتها للمولود القادم قطعة مميزة تصبح من إرث العائلة. وقد نقش على الساعة: "من М. М.إلى М. М".

وذكرت ديلي ميرور، أن الأمير هاري يشارك رغبة زوجته. ففي أثناء جولتهما على الدراجات الهوائية في سيدني، هنأ شخص من المارة الأمير وأعرب عن أمله في أن يرزق الأمير بفتاة، حينها اعترف دوق ساسيكس بأنه أيضا يتمنى ذلك.

المصدر: لايف. رو