بالفيديو..قصر باريس هيلتون لإقامة الكلاب

جهينة نيوز

جهزت الممثلة والمطربة الأمريكية الشهيرة باريس هيلتون، قصر كامل متكامل في ولاية “لوس أنجلوس” الأمريكية ليكون البيت الخاص لكلابها، حيث يضم غرف مكيفة، ونظام تدفئة، وأثاث أنيق، وأسرة.

وكانت النجمة العالمية اللامعة قد أنفقت 325,000 دولار أمريكي على القصر الخاص بكلابها ليشبه قصرها تمامًا، ويتكون القصر من طابقين، ووفقًا لتدوينة المطربة العالمية على تويتر، فان الطابق الأول السفلي يضم غرفة معيشة، وفي الطابق العلوي غرفة نوم وخزانة لخزن العديد من الملابس التي اشترتها لحيواناتها الأليفة الصغيرة.

وغلب اللون الوردي على بيت الحيوانات الأليفة الذي صممه فاي ريسنيك، والذي جعل البيت نسخة ثانية من القصر الذي تعيش المطربة العالمية من أول الأواني وحتى النجف الكريستال.

والجدير بالذكر أن باريس هيلتون البالغة من العمر 37 فعلته بدافع الحب، لأنها تعشق الكلاب إلى حد الجنون، وتمتلك 35 كلبًا، تطلق على بعضهم أسماء مثل تينكربيل، ومارلين مونرو، وبرينس بيبي بير، ودولتشي وبرادا، وهاراجوكو، وقد دفعها هوسها بالكلاب إلى شراء كلب بـ 13 ألف دولار أمريكي.