اعلان أسماء الناجحين في المنح والمقاعد الدراسية المقدمة من إيران

جهينة نيوز

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم أسماء الناجحين بالمنح والمقاعد الدراسية المقدمة من إيران للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” في مختلف الاختصاصات المتوافرة في جامعاتها للعام الدراسي 2018 -2019.

وبينت الوزارة في إعلانها الذي تلقى موقع جهينة نيوز نسخة منه أنه يحق للطلاب الناجحين في المنح التقدم بطلب استنكاف في موعد أقصاه 25-10-2018 وإلا يحرم الطالب من التقدم إلى باقي إعلانات التبادل الثقافي للعام الدراسي الحالي والأعوام القادمة.

ويمكن للراغبين الاطلاع على أسماء الناجحين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.

وكانت الوزارة أعلنت عن هذه المنح في التاسع من شهر أيلول الماضي استنادا إلى البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي مع إيران.