قريباً.. أجنحة الشام تسير رحلات من دمشق إلى حلب ومنها إلى محطات إقليمية وعربية ودولية

جهينة نيوز

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عن التحضير للبدء بتسيير رحلات جوية مباشرة بين مطاري دمشق وحلب الدوليين.

وفي بيان وصل لجهينة نيوز نسخة عنه قالت الشركة: "مع اتساع رقعة الأمن والأمان على امتداد ربوع الوطن وعودة مطار حلب الدولي للعمل والتشغيل بجهود جيشنا العربي السوري وعزيمة وارادة قائد وشعب لا يقهر، تستعد أجنحة الشام للطيران للبدء بتسيير رحلاتها الجوية المباشرة بين مطاري دمشق وحلب الدوليين".

وأضافت الشركة في بيانها: "تعتزم اجنحة الشام اطلاق رحلاتها أيضاً وبشكل مباشرمن مطار حلب الدولي الى العديد من الوجهات الاقليمية والدولية مثل الشارقة، يرفان (أرمينيا)، موسكو، عمان وغيرها وذلك بغية تخفيف العبئ على المسافرين من مدنية حلب الشهباء ووصلهم مع العديد من المحطات والوجهات الاقليمية والعالمية".

وتابعت: "هذا وسيتم تقديم خدمات الشركة المتعلقة بالحجز واصدار التذاكر الالكترونية وغيرها من خلال مكتبها الذي تعتزم افتتاحه قريباً في فندق شيراتون حلب".

وختمت الشركة بيانها: "يشار الى أن هذه الخطوة تأتي ضمن اهتمام الشركة بكافة مسافريها أينما وجدوا على مساحة الوطن وتسهيل سفرهم الى الوجهات المقصودة بعد أن كان لزاماً عليهم السفر من خلال مطار دمشق الدولي حصراً الى المحطات المطلوبة".