صدور برنامج عمل المنصة التربوية السورية

جهينة نيوز

أصدرت وزارة التربية اليوم برنامج عمل المنصة التربوية السورية في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بدمشق بدءا من 20-10-2018 ولغاية 13-12-2018.

ويتضمن البرنامج الفترات الزمنية المخصصة لكل مادة وفق الصفوف الدراسية المحددة بدءا من الصف الأول لمرحلة التعليم الأساسي وحتى الثالث الثانوي وأسماء المدرسين والمدرسات والمدارس المشاركة بالمنصة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على البرنامج من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.

وكانت الوزارة أطلقت المنصة في الثاني والعشرين من الشهر الماضي بهدف التواصل المباشر بين المعلم والمتعلم وفق برامج يومية تعطى فيها دروس للمناهج المطورة ويجاب عن الأسئلة الواردة إلى المنصة من قبل موجهي الوزارة ومدرسيها في جميع المواد الدراسية.