معرض "كتاب الطفل" الاول محليا في مكتبة الأسد الأربعاء القادم

جهينة نيوز

تنطلق عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء القادم فعاليات معرض كتاب الطفل الأول في رحاب مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

المعرض الذي يعتبر الأول من نوعه محليا تقيمه وزارة الثقافة تحت عنوان “طفل يقرأ مجتمع يبني” وسط مشاركة ثلاثين دارا ومؤسسة نشر سورية وعربية التي ستقدم لزوار المعرض إصداراتها المتخصصة للأطفال من كتب متنوعة وقصص ومجلات وألعاب تعليمية ومواد سمعية وبصرية.

ولا يقتصر المعرض الذي تستمر فعالياته 8 أيام على الكتب بل سيتضمن فعاليات يومية منوعة وموجهة للأطفال تقام في مكتبة الأسد من ورشات حول الرسم والسرد القصصي والمسرح والسينما وأعلام أدب الأطفال إضافة إلى عرض أفلام للصغار ولقاءات مع فنانين مشهورين وحفلات موسيقية.

وحول مشاركة دور النشر السورية قال هيثم حافظ رئيس اتحاد الناشرين لـ سانا: “في إطار السعي لجذب الطفل إلى عالم الكتاب وتشجيعه على القراءة يشارك الاتحاد بمعرض كتاب الطفل الأول ممثلا بدور النشر المنضوية فيه وفق معايير وأسس وضعت بالتنسيق مع وزارة الثقافة تركز على الإصدارات ذات المضمون الهادف”.

ورأى حافظ في إقامة المعرض مبادرة مهمة تحتاج الى العمل التشاركي لتستمر وتصبح حدثا ثقافيا يكرس مكانة العلم والمعرفة في وجدان وعقل الطفل السوري ومقدمة لإقامة معارض تخصصية للكتاب معتبرا أن الفعاليات الثقافية والفنية التي ستقام على هامش المعرض تساهم في تفاعل الثقافة بين الأطفال وبين من يكتب لهم مع الحفاظ على ثوابتنا وهويتنا الوطنية.