"كانيلو" يوقع عقداً ب 365 مليون دولار!!

جهينة نيوز

دخل المصارع المكسيكي التاريخ المعروف باسم "كانيلو" على أنه أعلى الرياضيين أجراً، بعد أن وقع عقد ضخم مع خدمة تلفزيونية.

حيث اشترت مجموعة "دازن" البريطانية حق بث 11 نزالا ل"كانيلو" ل5 سنوات، مقابل 365 مليون دولار وبذلك يحصل الملاكم على متوسط 33 مليون دولار في النزل الواحد.

ويبدأ " كانيلو" نزالاته الـ11 في 15 كانون ثاني المقبل أمام البريطاني"روكي فيلدنغ"، ومن المرجح أن يخوض ثاني لقاءاته في مايو المقبل ضد الملاكم ذاته.

وكان الملاكم قد حصل على أكثر من 50 مليون دولار بفوزه على "غينادي غولوفكين" في ايلول

الماضي، مما يعني أن سيتقاضى 120 مليون دولار على الأقل خلال أقل من عام.