أشجار للمخدرات بريف طرطوس

جهينة نيوز

يبدو أن انتشار المخدرات في مجتمعنا يزداد يوماً بعد آخر ويبدو أن الأمر لم يعد يقتصر على التعاطي فقط إذ أن هناك الكثير من المؤشرات والقرائن على التوزيع والاتجار بهذه الآفة الخطرة على أطفالنا وشبابنا وأبناء بلدنا بشكل عام من قبل أشخاص بعيدين عن الأخلاق والقانون.

ومن خلال المتابعة وتلقي بعض المعلومات تم إلقاء القبض وتوقيف ستة أشخاص من منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس بعد العثور على أشجار (القنب الهندي) عندهم والأشخاص هم (ح ع- ع ا- ح ا- ع س– ب س- ن س).

وذكر مصدر مسؤول في فرع المخدرات بطرطوس لـ«الوطن» أنه وبتفتيش منزل (ح س) عثر على اثنتي عشرة شجرة قنب هندي (عدة قطع أشجار قنب هندي تم قطفها وتيبيسها بلغ وزنها 1300 غرام.. كما عثر ضمن قطعة أرض عائدة لوالده على شجرتين مزروعتين ضمن مشتل قرب المنزل تم قلعهما وبلغ وزنهما 1500 غرام وثلاث أشجار قنب هندي (حشيش) مزروعة ضمن أصيص ترابي تم قلعها وبلغ وزنها 600 غرام).

مشيراً إلى أن الإحصائيات لعام 2017 و2018 بخصوص المخدرات في طرطوس تؤكد أن أكثر متعاطي المخدرات هم من فئة طلاب الجامعة، وأن انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في مجتمعنا أصبحت واضحة وخطيرة وتستدعي العمل من الجميع لحلها وقائياً وعلاجياً فالجانب الجزائي والقمعي لا يكفي وحده إنما لابد من توعية المواطنين بمخاطر هذه الآفة.. وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني من أجل الحد من هذه الظاهرة ومن انتشارها والمحافظة على شبابنا من الانجراف وراء هذه الآفة الخطيرة.

كما عثر على مطحنة صغيرة نحاسية تستعمل لطحن القنب الهندي وعلى عدة دفاتر ورق سجائر تستعمل للف السجائر بالحشيش وبارودة صيد كسر عيار 9 ملم صناعة تركية.

وأضاف المصدر أنه بتفتيش محل (ن س )عثر على كمية 2200 غرام من بذور القنب الهندي الصالحة للزراعة.