ريال مدريد يرغب بضم إبراهيموفيتش

جهينة نيوز

كشفت تقارير صحفية أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش البالغ 37 عاما مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، بات على رادار نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إبراهيموفيتش سيكون ضمن الخيارات المتاحة، أمام ريال مدريد، في يناير كانون الثاني المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد يعاني على المستوى التهديفي، بعد رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلى يوفنتوس الإيطالي.

ولم يتمكن ريال مدريد، من هز شباك منافسيه في آخر 5 جولات من الليغا، سوى مرة وحيدة، خلال الخسارة 1-2 أمام ليفانتي في الجولة التاسعة من الدوري.

ويحتل نادي ريال مدريد، المركز السابع على جدول ترتيب فرق الليغا، برصيد 14 نقطة، بعد مرور 9 جولات، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة.

وتمكن إبراهيموفيتش من تسجيل 22 هدفا، خلال 26 مباراة لعبها مع لوس أنجلوس غالاكسي في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم (MLS).

وسبق لإبراهيموفيتش أن لعب في الدوري الإسباني عندما دافع عن ألوان برشلونة موسم 2009-2010، كما لعب للعديد من الفرق الكبيرة في أوروبا كأندية يوفنتوس، وإنتر ميلان، وميلان، الإيطالية، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.