بماذا علقت إيران بعد فضيحة اغتيال جمال خاشقجي!؟

جهينة نيوز

أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، أنه "على البيت الأبيض تقديم تفسير مقنع للعالم، لحمايته النظام السعودي بعد فضيحة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي".

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن عبد اللهيان، وفي تعليق على حماية البيت الأبيض لقتلة الصحفي جمال خاشقجي، نشر تدوينة في صفحته الشخصية على موقع "تويتر" كتب فيها: "ترامب يجب أن يقدم تفسيرا مقنعا للعالم لسبب حمايته لـ"جماعة الرياض" فيما يتعلق بـ"فضيحة اغتيال خاشقجي".

وأكد عبد اللهيان ضرورة طرد السعودية من منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نظرا "للجرائم التي يرتكبها هذا النظام بحق الشعب اليمني، وضلوعه بالجرائم التي ترتكب في البحرين، وفضيحة اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي".

وكان النائب العام السعودي أعلن، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وتابع البيان كما تطرق الرئيسان "لمسألة مستقبل معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى"، حيث أكد ماكرون "أهمية هذه المعاهدة من أجل الحفاظ على الأمن الأوروبي والاستقرار الاستراتيجي".