الرئاسة الفرنسية: ماكرون تحدث هاتفيا إلى ترامب بشأن سوريا ومقتل خاشقجي

جهينة نيوز

قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين وبحثا وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي والوضع في سوريا.

وقالت الرئاسة في بيان رسمي جمع اتصال هاتفي بين ماكرون وترامب يوم أمس الأحد، و"تطرق الطرفان للوضع في سوريا ، وتشاركا بقلقهما تجاه الظروف التي أدت للموت المأساوي للصحافي جمال خاشقجي".

وكان النائب العام السعودي أعلن، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وتابع البيان كما تطرق الرئيسان "لمسألة مستقبل معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى"، حيث أكد ماكرون على "أهمية هذه المعاهدة من أجل الحفاظ على الأمن الأوروبي والاستقرار الاستراتيجي".