تركيا تنذر "النصرة" في ادلب بتحرك الجيش السوري إذا لم تنسحب!

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة "الوطن" أن تركيا وجهت رسائل شفوية تحذيرية إلى التنظيمات المتشددة مثل "هيئة تحرير الشام" (تنظيم جبهة النصرة الإرهابي)، مفادها أن استمرار تعطيلها لاتفاق سوتشي حول إدلب سيكون معركة "خاسرة حتما".

ونقلت "الوطن" عن مصادر معارضة مقربة من فصائل "جبهة تحرير سوريا" أحد أهم تشكيلات "الجبهة الوطنية للتحرير"، أن لجوء أنقرة إلى دبلوماسية الرسائل مرده تخوفها من وصول اتفاق "المنزوعة السلاح" إلى طريق مسدود في وقت قريب ما لم يجر تنفيذ البند الثاني من الاتفاق القاضي بانسحاب التنظيمات المتشددة.

وأكدت المصادر أن الرسائل التي وجهتها تركيا للتنظيمات قبل يومين كانت "حازمة"، وتنذر بعواقب وخيمة لفشل الاتفاق على إدلب وعلى الأمن القومي التركي المهدد بموجات نزوح غير مسبوقة في حال فشل الاتفاق ولجوء الجيش السوري والقوات الحليفة له لاستخدام القوة كحل وحيد لطرد الإرهابيين من المنطقة.

وتردد صدى رسائل التحذير التركية إلى جبهات حلب، حيث كشفت مصادر معارضة مقربة من "الوطنية للتحرير" أنها واصلت سحب سلاحها الثقيل من "المنزوعة السلاح" غرب وشمال غرب حلب في منطقتي الزهراء والبحوث العلمية.

وأشارت المصادر إلى أن فصائل "الزنكي" و"فيلق الشام" و"ثوار الشام" المندمجين في "الوطنية للتحرير" سحبوا آليات ثقيلة لهم من غرب حلب استجابة لرغبة تركيا بتحقيق تقدم في اتفاق سوتشي.

وبينت المصادر أن تركيا ستواصل ضغطها على "النصرة" والتنظيمات (المصنفة إرهابيا) مثل "الحزب الإسلامي التركستاني و"حراس الدين" وحلفائه من تنظيم القاعدة الذين اندمجوا فيه لمواصلة سحب سلاحهم الثقيل ثم مقاتليهم من "المنزوعة السلاح" في أرياف اللاذقية وإدلب وحماة.