انتخاب مكتب جديد لرئاسة غرفة صناعة حماة

جهينة نيوز

حماة:مختار سلهب

حازت قائمة المتحدة بكامل أعضائها فوزاً بفارق أصوات كبير حيث نالت 1417 صوتاً من أصل 1881 صوتاً في حين نالت قائمة البناء والإعمار المنافسة على 464 صوتاً فقط حسب ما أسفرت عنه انتخابات الصناعيين في محافظة حماة لتشكيل مكتب جديد يرأس غرفة صناعة حماة للفترة ما بين 2018 و2022

وحاز المرشحون على ثقة الصناعيين في القطاعات الصناعية الأربع ففي قطاع الغذائية فاز زياد عربو ومحمد خضر عدي وعبد اللطيف كرنازي ومحمد موفق بارودي وعبد اللطيف والسبع وفاز في قطاع الهندسية حيان الأصفر ومعاذ خلوف وعبد الجبار الشامي وفي قطاع الكيميائية فاز نبيل العاشق وعماد الجاجة وغياث بشور فيما فاز المرشح أحمد الأذن عن قطاع النسيجية .

وشهدت الانتخابات تنافساً قوياً وديمقراطياً تحت إشراف لجنة مشتركة من محافظة حماة ومديرية الصناعة وغرفة الصناعة ترأسها مدير صناعة حماة حسين الموسى الذي أكد أن الانتخابات سارت بيسر وسهولة دون وجود أية ملاحظات حيث بدأت عند الساعة الثامنة صباحاً وانتهت في الثامنة مساء واستمرت عمليات الفرز حتى الساعة 11,30 بحضور مندوبي القائمتين ولجنة الاشراف مشيراً الى أن عدد الناخبين الكلي بلغ 618 ناخباً أدلى 560 منهم بأصواتهم وبلغت نسبة التصويت أكثر من 90% وهذا دليل الوعي والحس الوطني العالي لدى الصناعيين والذين عبروا عن ذلك بعرس وطني استقطب الاقتصاديين والتجار والمواطنين للمشاركة في تعزيز التعاون الاجتماعي ِ .