"جدال عائلي" ينتهي بجريمة قتل

جهينة نيوز

احتجزت الشرطة الماليزية السيدة سامانثا جونز (51)عام بريطانية الأصل، في منتجع لانغكاوا بتهمة طعنها زوجها حتى الموت وذلك إثر جدال وقع بينهما.

وأوضح رئيس شرطة لانغكاوا محمد إقبال إبراهيم، أن المحققين عثروا على سكين مطبخ طوله 12 بوصة ملطخة بالدماء في منزل الزوجين، وعثروا على جون وليام جونز (62) عاماً ميتاً

وقال :أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث بعد أن طلبت سامانثا من جارتها أن تطلب سيارة إسعاف، لكن مسئولين طبيين أعلنوا وفاة زوجها بعد أن وجدوا جرح إثر طعنة في صدر جونز،

وأن الشرطة صنفت القضية على أنها جريمة قتل

ونقلت الزوجة إلى المحكمة التي سمحت باحتجازها حتى الثلاثاء المقبل، التي انتقلت مع زوجها إلى الجزيرة الاستوائية قبل 11عاماً في إطار برنامج "ماليزيا منزلي الثاني" الذي يمنح الأجانب تأشيرات الإقامة الطويلة.

وأوضح إن جون ويليام جونز، كان رجل إطفاء سابق انتقل مع زوجته إلى الجزيرة الاستوائية قبل 11 عاما، في إطار برنامج "ماليزيا منزلي الثاني" الذي يمنح الأجانب تأشيرات الإقامة الطويلة

ويذكر أن جرائم القتل عقوبتها الإعدام شنقا، لكن الحكومة الماليزية، أعلنت مؤخرا عن خطط لإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الجرائم.