نائبة ألمانية تواجه محاكمة علنية .. والسبب؟؟

جهينة نيوز

يدرس الحزب الألماني اليوم إمكانية طرد النائبة جيسيكا بيسمان من عضويته خارج البرلمان الألماني

وذلك بسبب صورة نشرتها بيسمان وهي جالسة في مطبخ ما وتوجد خلفها مجموعة من زجاجات النبيذ التي تحتوي على صور مختلفة لهتلر ولشعارات نازية

وأشارت النائبة في تصريحات لوسائل الإعلام أنها لم تكن في منزلها عند التقاط الصور، بل في منزل آخر يعود لإحدى صديقاتها، وأنها لم تلاحظ صور هتلر على الزجاجات.

ويجرم الدستور الألماني نشر وتعليق وإظهار أي رمز للحكم النازي، وكذلك يمنع شراء الألمان لأي منتج يحتوي على شعار نازي

وبناء على ما سبق قد تواجه النائب تهما جنائية تقودها إلى محاكمة علنية، علاوة على إمكانية طردها من الحزب والبرلمان.