5% من مقاعد الدراسات العليا لخريجي التعليم المفتوح

جهينة نيوز

بينت الدكتورة صفاء أوتاني -نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح أنه توجد لخريجي التعليم المفتوح حالياً نسبة 5% من مقاعد الدراسات العليا مع أمنياتنا أن تتم زيادة هذه النسبة تشجيعاً لطلاب التعليم المفتوح.

ولفتت إلى أن شهادة التعليم المفتوح السورية معترف بها كإجازة جامعية في أغلب دول العالم وذلك لأن نظام التعليم المفتوح لدينا منضبط ويعد جزءاً من منظومة التعليم العالي في القطر ويحظى باهتمام ورعاية وزارة التعليم العالي والجهات التعليمية ومن هنا عدت شهادته ذات مصداقية ومعترفاً فيها دولياً.

وأشارت الدكتورة أوتاني إلى وجود مشكلة تواجه طلاب التعليم المفتوح تتمثل في أن غياب الطالب أكثر من ستة فصول يترتب على الطالب عودته كطالب مستجد في السنة الأولى وتالياً رفعنا اقتراحاً لمجلس التعليم العالي بهذا الخصوص نتمنى تبنيه حرصاً على مصلحة الطلاب.

وبينت الدكتورة أوتاني إمكانية انتقال الطلاب السوريين من جامعات غير سورية لنظام التعليم المفتوح في سورية أنه يجوز انتقال طلاب التعليم المفتوح من جامعات غير سورية لنظام التعليم المفتوح في سورية شرط أن تكون الجامعة المنتقل منها الطالب معتمدة لدى الدولة المضيفة وأن تنطبق على الطالب شروط التعادل والعكس جائز أيضاً.

وأشارت الدكتورة أوتاني إلى أنه تم تحديد رسم المقرر للطلاب من ذوي الشهداء (المشمولين بأحكام المادة 116/2/أ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته) والجرحى وأبنائهم المقبولين المسجلين في نظام التعليم المفتوح بـ500ليرة ويطالبون بالرسم ذاته في حال الرسوب, كما يحدد رسم المقرر للطلاب السوريين ومن في حكمهم من أعضاء نقابة المعلمين وأبنائهم (وذلك بناء على وثيقة من نقابة المعلمين) والعاملين الدائمين في الوزارة المقبولين في نظام التعليم المفتوح وأزواج وأبناء المتوفين بسبب الحالات المشابهة للعمليات الحربية (وذلك بناء على وثيقة وفاة صادرة عن مكتب الشهداء حصراً) بـ (4000) ليرة حتى العام 2017/2018 ويطالبون بدءاً من العام الدراسي 2018/2019 بالرسم وفق الآتي: 4000ليرة عن كل مقرر يقدمه الطالب لأول مرة و 5500ليرة عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الثانية و6500ليرة عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الثالثة فأكثر.

وبينت الدكتورة أوتاني أنه يعفى الطلاب الثلاثة الأوائل الناجحون في كل برنامج من برامج التعليم المفتوح في الجامعات من رسم الخدمات الجامعية (رسم المقرر) في كل عام دراسي يلي عام التفوق عدا السنة الأخيرة علماً أنه لا يطالب المسجل في نظام التعليم المفتوح بأي رسوم جامعية خلال العام الدراسي الذي لا يتقدم خلاله إلى امتحان أي مقرر ويطالب عند إعادة ارتباطه برسم المقررات التي يسجل عليها وفقاً لأحكام هذا القرار وبالرسم السنوي ورسم إعادة الطالب المنقطع المحددين في هذا القرار.