ادلاء 5 موظفين أتراك في القنصلية السعودية بشهاداتهم بشأن مقتل خاشقجي

جهينة نيوز

قالت قنوات تليفزيونية تركية، اليوم الاثنين إن 5 موظفين أتراك في القنصلية السعودية بإسطنبول، أدلوا بشهاداتهم بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأشارت قناة "إن تي في" التركية، وفق ما نقلته عنها وكالة "رويترز" إلى أن شهادة الموظفين الخمسة تأتي ضمن التحقيقات الجارية حول ملابسات مقتل خاشقجي.

وكان مكتب المدعي العام التركي استمع الأسبوع الماضي لشهادات 20 موظفا تركيا في القنصلية السعودية، بشأن حادث اختفاء خاشقجي.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية حينها إن النيابة التركية استمتعت لإفادات 15 موظفا تركيا يعملون في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وأشارت إلى أن الموظفين الذين تم الاستماع لإفادتهم بشأن اختفاء خاشقجي، من بينهم سائق القنصل السعودي، وفريق فني وموظفين في المحاسبة والاستعلام.

وكانت السعودية أعلنت قبل أيام، وفاة خاشقجي رسميا. وجاء إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت الرياض، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.