طعن احد جنود الاحتلال الاسرائيلي في الخليل وإطلاق النار على منفذ العملية

جهينة نيوز

أصيب احد جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في عملية طعن في مدينة الخليل، بالقرب من الحرم الإبراهيمي.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الجندي أصيب بجروح بسيطة، وحالته الصحية مستقرة.

كما ذكرت أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على منفذ العملية، ومازالت الحادثة قيد التحقيق.

من جانبه، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش العدو إنه "متابعة للتقارير عن اعتداء الطعن في الخليل، فالحديث يدور عن مخرب حاول طعن جندي بالقرب من الحرم الإبراهيمي وأصابه بجروح طفيفة".

​وتابع: "الجندي وقوة عسكرية أخرى كانت في المكان ردوا بإطلاق نار مما أدى الى تحييد المخرب".