النفط يرتفع بفعل عقوبات إيران

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين حيث من المتوقع شح الأسواق فور بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيرانية الشهر القادم.

وكان عقد أقرب استحقاق لخام برنت عند 79.99 دولار للبرميل مرتفعا 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة فوق إغلاقه السابق.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3 بالمئة فوق أحدث تسوية لها إلى 69.34 دولار للبرميل.

ويبدأ تنفيذ العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. وتحاول الولايات المتحدة تحت الرئيس دونالد ترامب وقف صادرات إيران النفطية لإجبار البلد على إعادة التفاوض على اتفاق بشأن برنامجه النووي.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أبلغ رويترز يوم الأحد أنه سيكون من الصعب على الدول نيل استثناءات من العقوبات مقارنة مع الجولة السابقة تحت إدارة أوباما عندما حصلت عدة دول، وبخاصة في آسيا، على إعفاءات من ذلك القبيل.

وفي يونيو حزيران اتفقت أوبك على تعزيز المعروض لتعويض التعطيلات المتوقعة في صادرات إيران.

لكن وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز تشير إلى أن أوبك تجد صعوبة في زيادة المعروض إذ ترفع السعودية الإمدادات لكن في مواجهة انخفاضات بأماكن أخرى.