بطاقة انتاجية 1200 أسطوانة في الساعة وحدة تعبئة غاز جديدة في طرطوس

الإثنين, 22 تشرين الأول 2018 الساعة 10:51 | شؤون محلية, أخبار محلية

بطاقة انتاجية 1200 أسطوانة في الساعة وحدة تعبئة غاز جديدة في طرطوس

جهينة نيوز

أكد المهندس عدنان ديب- مدير فرع محروقات طرطوس لـتشرين اتخاذ الفرع جملة من الإجراءات لتفادي حصول أزمة غاز مع اقتراب فصل الشتاء الحالي منها العمل على تجهيز وحدة تعبئة غاز جديدة مؤلفة من 18 قباناً إلكترونياً جديداً بطاقة إنتاجية بحدود 1200 أسطوانة في الساعة إضافة لوجود وحدة غاز متنقلة بطاقة 300 أسطوانة في الساعة.

وأضاف ديب: يتم تزويد جميع المعتمدين في المحافظة بمخصصاتهم اليومية والأسبوعية والشهرية بنسبة 100% وفق الخطط والبرامج التموينية الموضوعة و بما لا يسمح بحدوث تراكمات قد تؤدي لاحقاً لأزمة تموينية.


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