"التحالف" يدعي إنه استهدف مسلحي "داعش" داخل مسجد في ريف دير الزور الخميس الماضي

جهينة نيوز

ادعى قائد القيادة الوسطى للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جوزيف فولت، أن الضربات الجوية التي نفذها "التحالف الامريكي" على مسجد بقرية السوسة في سوريا كانت موجهة ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن فولتر قوله للصحفيين خلال زيارته لقطر: إن "القرار الذي اتخذته القيادة كان قائما على حقيقة مفادها أن المسجد، لم يكن يستخدم كمسجد".

يذكر أن نحو 62 مدنيا سوريا استشهدوا جراء قصف لطيران "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، على قريتي السوسة والبوبدران في ريف دير الزور جنوبي شرقي سوريا.

وقالت وكالة سانا الخميس الماضي إن "عدوان لطيران التحالف الأمريكي على قريتي السوسة والبوبدران في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، أدى إلى استشهاد 62 مدنيا وجرح العشرات".