13 ألف قاطن في المدينة الجامعية بدمشق وخطة لإنقاص الأعداد داخل الغرفة

جهينة نيوز

بدأت مدينة باسل الأسد الجامعية باستقبال طلبات السكن الخاصة بطلاب جامعة دمشق من الراسبين والناجحين والمنقولين ومنذ التاسع من أيلول باشرت بتسليم الغرف للطلاب والطالبات بعد إبراز وثيقة بيان وضع من الكلية التي يدرس فيها.

ومشكلة السكن وخاصة لطلاب الجامعة هي قديمة جديدة يعانيها الطلاب في كل عام سواء لجهة الازدحام في الغرف أو إيجاد بدائل لحين انتهاء الدراسة الجامعية.في جولتنا في أرجاء المدينة الجامعية وبعد صدور التعليمات الجديدة الخاصة بالمدينة، نأمل كما يأمل الطلاب، أن يتحسن الوضع فيها وتصبح الخدمات أكثر من ممتازة عن السنوات السابقة وتحل مشكلة الضغط في غرف الطلاب والطالبات.

آية القاضي- طالبة دكتوراه في اللغة العربية أتت من القلمون وتقطن في المدينة الجامعية من أول يوم دخولها الجامعة تقول: إنها لا تستطيع أن تستأجر منزلاً لأن الحالة المادية لا تسمح بذلك فهي لا تزال طالبة لذلك وجدت أن المدينة الجامعية هي المكان الأكثر أماناً والأقل تكلفة.

أما فرح نزيهة ماجستير جغرافيا فوجدت أن المدينة الجامعية تحتضن عدداً كبيراً جداً من الطلاب والطالبات وعلى الرغم من الازدحام الحاصل في الغرف إلا أننا يجب أن نتحمل بعضنا فجميعنا ليست لدينا القدرة على الاستئجار خارج المدينة، وأغلبنا قادم من القرى والمحافظات البعيدة ولا يملك شيئاً في مدينة دمشق.

بدورها روان أوبري قادمة من حلب من أجل إنهاء رسالة الماجستير في الفنون الجميلة قالت: وعلى الرغم من معاناتنا من الازدحام وبعض الخلل في المرافق الصحية أحياناً إلا أن المعنيين يتداركون الموضوع ويقدمون لنا الخدمات ضمن الإمكانات المتاحة. أما رهف تسكن في الوحدة 14 فتقول: إن مشكلة النهر في المدينة الجامعية هي المنغص الوحيد ونحن بحاجة لحل جذري لإنهاء هذه المشكلة، فالنهر راكد وليس جارياً وهذا ما يزيد الطين بلة،ولا يمكننا فتح نافذة أو حتى الوقوف على شرفة بسبب رائحته الكريهة، البعض يعتقد أننا نرمي قمامة في النهر من النوافذ وهذا كلام خاطىء، إنما الذي يحدث، عندما تشتد الرياح تحمل معها كل الأوساخ وأكياس النايلون فتطفوعلى وجه النهر ما يزيد الروائح والمنظر غير الحضاري..

شادي طالب يكمل دراسات عليا في الهندسة ويسكن في الوحدة 15 يقول: إن أغلبية الأعطال تتكرر في الأمور الصحية كصنابير المياه والحمامات فدائماً نطلب الورشات للإصلاح والسبب أن مواسير المياه وتمديداتها قديمة (أكل عليها الزمان). أما معتز فيدرس هندسة زراعية ويقطن في المدينة الجامعية (تجمع الهمك) يعاني انتقاله من وحدة إلى أخرى نظراً لسوء خدماتها يقول وفي العام الماضي كان في تجمع (الهمك) وهذا التجمع يحتاج صيانة كاملة من جميع النواحي كتغيير أقفال الأبواب، فغالباً… بعض الزملاء ينسون مفاتيح الغرفة في مكان ما وعندما يأتي لا يجد أحداً في الغرفة وأحياناً لا يتواجد مشرف الوحدة الأمر الذي يضطره إلى خلع الباب أو كسر القفل.

مديرة الوحدة الخامسة هدى سليمان أوضحت أن أي عطل يحدث في أي وحدة في المدينة الجامعية نقوم بإصلاحه على الفور بالتعاون مع مسؤولي الورشات الذين نتواصل معهم عبر الهاتف، مبينة أنها على تواصل دائم مع الطالبات في الوحدة في حال حدوث أي خلل فني وعندما يتأخر أي عامل في الإصلاح فهذا يكون نتيجة الروتين الحاصل بين الجامعة وإدارة المدينة كختم ورقة أو توقيعها. فراس صبح مشرف الوحدة السابعة أكد متابعة أمور الوحدة المشرف عليها التي تضم 1400 طالبة من الاختصاصات العلمية علوم – زراعة – هندسات، وعن إصلاح الأعطال، كما قال صبح، نقوم بإصلاحها بالتعاون مع الورشات التي توجد بشكل يومي حتى في أيام العطل، مشيراً إلى أنه كلما كان هناك انتباه من الطالبات على المرافق العامة تكون هناك قلة في إصلاحها ولا نضطر إلى فكها أو تركيبها.

مدير مدينة باسل الأسد الجامعية في دمشق أحمد واصل تحدث عن التعليمات الجديدة التي صدرت مؤخراً حيث بدأت عملية إسكان الطلاب لسنة 2018 -2019 لكل طالب تقدم بطلب سكن مرفق ببيان وضع دراسي من كليته التي يدرس فيها، مشيراً إلى أنه بالنسبة لنا، كسكن جامعي، وفي النظام الداخلي الطالب الساكن والناجح لسنة دراسية أعلى يحق له السكن، ولكن إدارة الجامعة والمدينة الجامعية واتحاد الطلبة اتخذوا قراراً بإسكان الطالب المقيم من العام الماضي سواء أكان ناجحاً أم راسباً في خطوة من إدارة المدينة الجامعية ومراعاة لظروف الطلاب الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالطالب المستنفد للسكن أوضح واصل أن الطالب المستنفد والذي استنفد فرص التقدم للجامعة لم يتم منحه سكناً، وبالنسبة للطلاب الحديثين تم إسكان 1000 طالب. ولا نزال نستقبل أعداداً من طلاب السنة التحضيرية من المقبولين في جامعات أخرى سيتم منحهم سكناً في المدينة بناءً على إبرازهم وثيقة تثبت دوامهم في جامعة دمشق. وأضاف واصل: تم استقبال جميع الطلاب المتقدمين للمفاضلة في الفرع الأدبي وتم إسكانهم بشكل مؤقت وسيتم إسكانهم بشكل دائم عندما يكملون تسجيلهم في الجامعات مابين 15 -28 تشرين الأول، وأنجزنا من خطة إسكانهم 60 -70 % من السكن.

أما بالنسبة للطالب غير القاطن فقد أوضح واصل أن الطالب غير القاطن في المدينة الجامعية ويرغب بالسكن، سمحنا له بالتسجيل من 10 تشرين الأول وحتى 25 منه، والطالب غير القاطن هو طالب جامعي يدرس في جامعة دمشق وكان يستأجر خارج المدينة هذا العام يرغب في السكن الجامعي نظراً لوضعه الاقتصادي الذي لا يسمح له باستئجار غرفة يتقدم بطلب ويتم إسكانه والأفضلية للكليات العلمية. وبالنسبة للطلاب غير القاطنين ومن جامعات أخرى سواء كانوا منقولين أو تحويل تم إسكانهم مباشرة بمجرد إبرازهم وثيقة تثبت قبولهم في جامعة دمشق علماً بأن لدينا أعداداً لا بأس بها وجميعها تحويل من جامعات تشرين والبعث وطرطوس.

وأشار واصل إلى أنه لا يجوز إسكان إلا طلاب المرحلة الجامعية الأولى والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.

ولا يوجد أي بند ينص على تخصيص طلاب التعليم المفتوح أو الجامعات الخاصة بسكن جامعي، باستثناء استضافة فأي طالب تعليم مفتوح لديه يوم الجمعة أو السبت عملي ومحاضرات نمنحه استضافة مدة يومين فقط، ومن الممكن أن تحافظ إدارة المدينة على هذه الاستضافة مدة يومين نظراً لوضع الطلاب وعدم سفرهم إلى محافظة أخرى لأن هذه المدة قصيرة.

وأشار واصل إلى أن طلاب الدراسات العليا خصصنا لهم سكناً مثل الوحدة الخامسة خاصة للفتيات وحوالي 4-5 غرف في الوحدة 15 لطلاب الهندسة المدنية، وفي تجمع برزة الوحدة 10 والوحدة 22 في تجمع الهمك، رغم أننا غير ملزمين بهم ولكن نظراً للظروف، طلاب الدراسات العليا، (الطبية – بشري – أسنان – صيدلة) خصصنا لهم وحدة خاصة بهم الوحدة 19 لالتزامهم بتقديم خدمة للمشافي بشكل يومي.وقال لا تزال مشكلة ازدحام الغرف بأعداد إضافية موجودة والسبب هوالأعداد المتزايدة المقبلة على السكن في المدينة الجامعية وقد بلغ عدد المقيمين حتى تاريخه 13 ألفاً ومئتي طالب وطالبة قياساً بالعام الماضي 19 ألفاً بانخفاض.لعدم صدور الدورة الإضافية، وعدم تمكن بعض الطلاب من الترفع إلى السنة الأعلى – أي أصبح لدينا حالة استنفاد.وثانياً: قرارات الوزارة المتعلقة بموضوع استضافة طلاب من جامعة أخرى كجامعة الفرات وحلب أيضاً ساهمت في تخفيف العدد. مضيفاً: إن تقديراتنا لهذا العام أنه سيبلغ عدد المقيمين 20 ألف طالب وطالبة، علماً أنه بلغ عدد الطلاب غير القاطنين في المدينة الجامعية ويدرسون في جامعة دمشق وتقدموا بطلبات للسكن حتى الآن 150 طالباً وطالبة، ومن المتوقع أن يصل العدد بالنسبة لهم إلى 1000 طالب وطالبة، ولدينا شواغر وتوقعاتنا أيضاً أن ينخفض عدد الشواغر في الغرفة الواحدة شاغرين أي الغرفة التي كان فيها 10 طلاب سينخفض عددهم إلى 8 طلاب، وهذا العدد أيضاً غير طبيعي ومزدحم.

وأشار واصل إلى وجود خطة لإسكان ذوي الشهداء وتم منحهم 10 غرف في كل وحدة سكنية وحتى تاريخه تم إسكان 20 -25% من الشواغر المخصصة لذوي الشهداء.

لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من دراسة مشروع ترميم الوحدة 18 بتكلفة تصل إلى 100 مليون، إضافة لترميم بعض طوابق الوحدات 4 -12 – 13 والكتلة الغربية في الوحدة الثانية وذلك نظراً لانتهاء الدراسة الفنية والمباشرة قريباً.

وفيما يتعلق بشكاوى الطلاب من نقص الكراسي قال: تمت صيانة 250 كرسياً وتزويد المكتبات ب 150 كرسياً جديداً ولكن إلى الآن مازلنا نعاني مشكلة نقص الكراسي بسبب إدخالها إلى الغرف ومؤخراً توصلنا إلى حل وهوأي طالب يدخل إلى المكتبة يحمل كرسيه معه ويخرجها عندما ينتهي علماً بأن المكتبة الواحدة تتسع لـ 125 -150 كرسياً. وفيما يخص موضوع الإنارة فقد أوعزنا إلى ورشات الكهرباء لتبديل جميع اللمبات المحترقة وصيانتها بشكل دوري، إضافة إلى أعمال النظافة التي تتم بشكل دائم وتم تخصيص يوم السبت للتنظيف في كل الوحدات. كما تم أخذ عينات للمخبر وكان هناك بعض الملاحظات تم تلافيها وتنظيف الخزانات من دون استثناء وحالياً في خطة تنظيف السكن وبالاتفاق مع المتعهد يتم تنظيف الخزانات وتعقيمها كل ثلاثة أشهر، لدينا مشكلة في الشبكة الداخلية لخطوط المياه في المدينة الجامعية وهي شبكة قديمة تحتاج تبديلاً وهي موضوعة ضمن خطة تحسين السكن الجامعي. ونحن على أبواب فصل الشتاء أوضح واصل أن تشغيل التدفئة مرهون بالطقس وأكد جاهزية الخزانات وتوفر الوقود أيضاً لأغراض الاستحمام في حمامات الوحدات التي سيكون لكل وحدة برنامج خاص يتعلق بالاستحمام ومواعيد تشغيل المياه الساخنة.

ومؤخراً وافقت رئاسة الجامعة على توريد مواد كهربائية بقيمة 25 مليوناً وهي في المستودعات حيث سيتم تركيبها في وحدات المدينة وسيتم البدء بالوحدات الأكثر احتياجاً فالوحدة 13 مثلاً وضع الكهرباء فيها سيئ جداً والممرات بحاجة إلى لمبات، أوعزنا إلى ورش الكهرباء لتركيبها بالسرعة القصوى كما تم أيضاً استبدال 85%من أجهزة الإطفاء. وقال لم تحل مشكلة النهر وهناك مراسلات بين المحافظة وبلدية المزة لمعالجة الموضوع، حالياً يتم تعزيل النهر ولكنه ليس حلاً نهائياً، المطلوب سقف النهر بأي طريقة من الطرق الفنية والهندسية كما نعمل على تقليم أشجار ودهان المقاعد وصيانتها وتوجد في المدينة الجامعية حديقة واحدة ولكنها مجزأة إلى 8 مساحات خضراء.

تشرين