كندا لا تستبعد إلغاء صفقة أسلحة ضخمة للسعودية

جهينة نيوز

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مقابلة تلفزيونية بثت، مساء الأحد، أنه لا يستبعد أن تلغي بلاده صفقة أسلحة ضخمة للرياض بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال ترودو خلال المقابلة التي سجلت الخميس، إن بلاده تعتزم "الدفاع دوما عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مع السعودية".

وردا على سؤال عما إذا كانت كندا ستبقي على صفقة التسليح الضخمة المبرمة بينها وبين والسعودية والتي تقضي بشراء الرياض مدرعات خفيفة من أوتاوا بقيمة 9,9 مليار يورو، قال ترودو إنه "في هذا العقد هناك بنود يجب اتباعها في ما يخص طريقة استخدام ما نبيعه لهم".

وأضاف "إذا لم يتبعوا هذه البنود فمن المؤكد أننا سنلغي العقد"، بحسب "فرانس برس".

وسجلت المقابلة مع ترودو يوم الخميس الماضي، أي قبل أن تؤكد الرياض فجر السبت أنّ الصحافي المعارض قتل في قنصليتها.

وكان النائب العام السعودي أعلن، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

كما أوضح البيان، أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي، ما أدى إلى وفاته.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.