أردوغان وترامب يتفقان على ضرورة كشف ملابسات مقتل خاشقجي!

جهينة نيوز

ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" مساء امس الأحد، أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ناقشا في اتصال هاتفي قضية مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

وبحسب "الأناضول"، أردوغان وترامب ،اتفقا على ضرورة توضيح ملابسات قضية خاشقجي.

واشارت الوكالة إلى أن الرئيسين بحثا أيضا مسألة القس الأمريكي المحرر أندرو برونسون.

ووفقا للوكالة التركية جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية بشأن اتصال هاتفي جرى، مساء امس الأحد، بين الرئيس أردوغان وترامب.

وأضاف البيان أن أردوغان تبادل وجهات النظر مع ترامب حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، ومحاربة الإرهاب، والتطورات في سوريا.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين تطرقا، خلال المكالمة كذلك، إلى المسار القانوني بخصوص قضية القس أندرو برونسون، وأكدا "عزمهما على تطوير التعاون بين البلدين، وتطبيع العلاقات في كافة المجالات"، إلى جانب التعاون في محاربة الإرهاب، وقضية "غولن".

ولفت إلى أن الزعيمين أكدا على أهمية اتفاق إدلب وأهمية تنفيذ خطة خارطة الطريق حول "منبج" بسوريا في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الصحافي السعودي المعروف بكتاباته الناقدة للحكومة السعودية بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ولم يظهر بعد ذلك.

وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه، ورغم إنكار الرياض الأولي، فقد أقرّت السلطات السعودية يوم السبت الماضي بمقتل خاشقجي؛ وعللت ذلك بـ "وقوع شجار بينه وبين متواجدين بالقنصلية السعودية في إسطنبول".

وأعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، أنّه بناء على التحقيقات الأولية في قضية مقتل خاشقجي، فقد تم توقيف 18 شخصا.