فوز رايكونن يجبر هاميلتون على تأجيل حسم لقبه الخامس في بطولة فورمولا 1

جهينة نيوز

أُجبر البريطاني لويس هاميلتون على انتظار حسم لقبه الخامس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

ووفقا لوكالة "رويترز"، احتل سائق مرسيدس المركز الثالث في سباق جائزة أمريكا الكبرى الذي فاز به كيمي رايكونن سائق فيراري.

وهذا هو الفوز الأول للسائق الفنلندي منذ مارس/آذار 2013 وجاء الهولندي الشاب ماكس فرستابن في المركز الثاني مع رد بول رغم انطلاقه من المركز 18.

واحتل سيباستيان فيتل سائق فيراري ومنافس هاميلتون الوحيد على اللقب المركز الرابع وهو ما يعني أن المنافسة ستستمر خلال جائزة المكسيك الكبرى الأسبوع المقبل.

ويتفوق هاميلتون الآن بفارق 70 نقطة مع وجود 75 نقطة بحد أقصى حتى نهاية الموسم.