أكثر من أربعة مليارات ليرة قيمة المشاريع المائية بالمنطقـة الجنـوبية

جهينة نيوز

أكد المهندس شجاع محمد علي مدير فرع المنطقة الجنوبية للشركة العامة للمشاريع المائية للثورة بأن قيمة مشاريع الفرع في دمشق وريفها بلغت ما يقارب أربعة مليارات و600 مليون ليرة، وأن فرع الشركة يقوم بتنفيذ مشاريع حيوية في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات دمشق وريفها والسويداء ودرعا، والقنيطرة بالإضافة لتنفيذ بعض المشاريع الإنشائية، المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، وفي ترحيل الأنقاض وفتح الطرقات في بعض المناطق المتضررة من الأعمال الإرهابية،.

ونوه بأن فرع الشركة وآلياتها قد تضررت بشكل ملموس من هذه الأعمال الإرهابية، وقد تلقت الشركة كل الدعم من الجهات التابعة لها لتقوم بهذه الأعمال.‏

ففي محافظة دمشق وريفها يقوم فرع الشركة بتنفيذ السكن الوظيفي الكتلة الثانية في مدرسة الشرطة بالغزلانية بقيمة تقديرية تصل حوالي 375 مليون ليرة حيث بلغت نسبة التنفيذ في هذا المشروع إلى 75 %، وبين محمد علي أن فرع الشركة انتهى من تنفيذ مشروع السكن الوظيفي الكتلة الأولى بنفس القيمة في وقت سابق من العام الحالي، إضافة إلى مشروع إنشاء مطعم في مدرسة الشرطة بالغزلانية بقيمة عقدية تصل ما يقارب 409 آلاف ليرة، وإنشاء مهجع في مدرسة السياقة بقيمة تقريبية تصل إلى 666 مليون ليرة خلال العام الحالي.‏

أما في مجال إعادة الإعمار فأشار إلى أن فرع الشركة أنهى عقده في ترحيل أنقاض مدينة الزبداني بقيمة 198 مليون ليرة يضاف إليها أعمال الريع النظامي، وتقوم حالياً بتنفيذ أعمال ترحيل وتكسير الأنقاض في بلدة عين الفيجة حيث بلغت نسبة الأعمال 65% من قيمة العقد البالغة 552 مليون ليرة، إضافة إلى أعمال ترحيل وتكسير الانقاض في بلدات الغوطة الشرقية / حران العواميد والعتيبة ودير سلمان والنشابية، حيث بلغت نسبة التنفيذ للعقد 80% من قيمة الأعمال البالغة 400 مليون ليرة.‏

وفيما يتعلق بشبكات المياة الصالحة للشرب كشف علي أن فرع الشركة قام بتنفيذ عدة مشاريع في محافظة دمشق وريفها أهمها شبكة مياه مساكن العرين بقيمة تقارب 362 مليون ليرة، وشبكة مياه حي الباسل بقطنا بقيمة تصل إلى ما يقارب 145 مليون ليرة، واستكمال تنفيذ شبكات المياه في مدينة الكسوة، حيث كان آخرها تنفيذ شبكة مياه الكسوة المرحلة الثالثة بقيمة تقريبية تصل إلى 373 مليون ليرة، وأعمال استكمال الشبكة بقيمة 385 مليون ليرة، ومشروع أعمال تمديد شبكة مياه الكسوة إلى الحي الغربي النازحين بقيمة 139 مليون ليرة، إضافة لمشروع الخط الداعم لبلدة المنصورة في الكسوة بقيمة 56 مليون ليرة، ومشروع استبدال شبكة مياه عين التينة بالقطيفة بقيمة 237 مليون ليرة، ومشروع استبدال شبكة مياه رأس المعرة بقيمة 524 مليون ليرة، ومشروع استبدال شبكة مياه النبك بقيمة مليار وتسعمئة مليون ليرة للعقد الأساسي.‏

وأشار إلى أن فرع الشركة أنهى أعمال حفر بعض الآبار مثل بئر العرين 1-2 ، وآبار معربا الكواع عدد 4، ويقوم حالياً بأعمال حفر وإكساء بئر دير الحجر بقيمة إجمالية 149 مليون ليرة، وهي بصدد البدء بأعمال حفر وعزل وإكساء بئر برج التلفزيون على جبل قاسيون بقيمة 36 مليون ليرة تقريباً.‏

جريدة الثورة