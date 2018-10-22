استراتيجيات جديدة وخطط عملية لتحسين موقع الجامعات السورية في التصنيفات العالمية

جهينة نيوز

بهدف تحسين موقع الجامعات السورية في التصنيفات العالمية تسعى وزارة التعليم العالي إلى اعتماد استراتيجيات جديدة وخطط عملية تتضمن المعايير الواجب اتباعها للحصول على ترتيب متقدم والمحافظة عليه في ظل بيئة علمية تنافسية كبيرة ترتكز على المستجدات المعرفية والتكنولوجية ودعم البحث العلمي.‏

ونقلت صحيفة الثورة عن مصادر الوزارة قولها انه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات تم تعميمها على الجامعات السورية الحكومية والخاصة والمراكز والهيئات العلمية البحثية من أجل تحسين الجودة التعليمية فيها وبالتالي رفع ترتيبها في التصنيفات العالمية.‏

وأشارت الدكتورة سحر الفاهوم معاونة وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي إلى أنه يتم العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة على موقع الوزارة الالكتروني تضم رسائل الماجستير والدكتوراه في كل الجامعات السورية وبكل الاختصاصات وتم ادخال 7 الاف رسالة من أصل 18 ألفا وذلك منذ عام 2013 حتى الآن وسيتم إنجاز هذه القاعدة بأقرب وقت ممكن.‏

الدكتور حسام عبد الرحمن مدير الجودة والاعتماد في وزارة التعليم العالي اشار الى وضع خطتين استراتيجيتين لرفع تصنيف الجامعات السورية أولها على المدى القريب لرفع تصنيف جامعاتنا على موقع الويبوماتريكس الذي تظهر عليه جامعاتنا حاليا وعلى المدى البعيد السعي لظهور الجامعات السورية على مواقع التصنيف العالمية الأخرى موضحا أن تطبيق ذلك يتم عبر عملية طويلة ومتكاملة تبدأ ببناء نظام ضمان جودة داخلي وخارجي إضافة إلى الدخول في اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم /اليونيسكو/ للاعتراف بالشهادات ومؤهلات التعليم العالي بين الدول العربية وهذه ستلزم سورية بإقامة هيئة وطنية للاعتماد والتصنيف الأكاديمي لوضع معايير جديدة للجامعات الحكومية والخاصة وتصنيفها محليا إضافة إلى إقامة مركز معلومات وتقديم مشروع إلى مجلس التعليم العالي يتضمن معايير لقياس أداء العملية التعليمية.‏

الدكتورة ميسون دشاش مدير عام مركز القياس والتقويم في الوزارة بينت أن هناك ثلاث استراتيجيات لا بد من تبنيها وتطبيقها لرفع الترتيب العالمي للجامعات وهي تحسين الظهور العالمي وتطوير البحث العلمي وربط الجامعة بالمجتمع مبينة أن الموقع الإلكتروني للجامعة هو معيار من معايير الجودة ومطلب من متطلبات الاعتمادية المؤسسية والبرامجية‏

بدوره دعا الدكتور شادي العظمة مدير البحث العلمي في الوزارة إلى التركيز على النشر الخارجي العالي الجودة وتوثيق الأبحاث المنشورة على شبكة الانترنت ووضع خطط للبحث العلمي على مستوى الأقسام في الجامعات وتقليص الفجوة الإلكترونية مع الجامعات الأجنبية وعدم الاعتماد على تصنيف /الويبوماتريكس/ كمعيار موحد لجودة التعليم وإنما الاستئناس به فقط.‏